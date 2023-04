Nakon što su događaj odgodili zbog kiše nekidan, Let3 se u četvrtak navečer uspješno teleportirao u Liverpool! Tamo će nas predstavljati na ovogodišnjem Eurosongu. A umjesto Mame ŠČ koju svi znamo, pri dolasku se čula i ona u klapskoj verziji. Više donosi novinarka Dnevnika Nove TV Ana Brenčić.

"Nema ničeg što je ružno, samo lijepe stvari, nema cenzure, sve se može, nema navijača i nema nikog tko krade djecu", čulo se pri dolasku.

Prije nego što su se obratili iz pete galaksije, Let 3 je krenuo put Liverpoola u svom stilu. Na zlatnom traktoru nestali su iza bijele plahte. I dok je ovaj trik upalio, bilo je, jasno, i neuspješnih pokušaja. Ali publika naravno - oduševljena performansom.

"Ne znamo kako su to izveli, mađioničarski trik, oni su vjerojatno sad već u Liverpoolu", kazale su gledateljice. "To ne vidiš svaki dan, to ne vidiš ni u desetljeću, ni stoljeću, jedanput u tisućljeću", kazao je Mojmir.

A kakav bi to performans bio bez Mame ŠČ, ovom prilikom u izvedbi klape Luka. Iste ćemo stihove za manje od dva tjedna čuti na pozornici u Liverpoolu. No, osim slušanja, štošta bismo mogli i vidjeti.

"U Liverpoolu, pokazat ćemo k***", obećao je Mrle.

Nastup bi mogao biti - za pamćenje.

Kako je sve izgledalo, pogledajte u videu priloženom na početku teksta.

