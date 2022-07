Aviokompanija je priopćila da je incident neprihvatljiv i obustavila usluge spornog ugostitelja

Posada aviona turskog avioprijevoznika "SunExpressa“ zgrozila se kada je u obroku pronašla unakaženu glavu zmije umjesto standardnog jela od raviola, povrća i rajčice.

Ovaj incident dogodio se 21. srpnja na letu iz Ankare u Dusseldorf.

Na video snimci, koja je objavljena, prikazan je tanjur s obrokom, ali kada se približi kamera uočava se unakažena glava zmije.

Nakon šokirane posade i žalbi, aviokompanija je priopćila da je incident neprihvatljiv i obustavila usluge spornog ugostitelja, piše Daily Mail.

"Naš je glavni prioritet da usluge koje pružamo gostima u našem avionu budu na najvišoj razini kvalitete te da i gosti i zaposlenici imaju ugodno i sigurno iskustvo na letu", piše u priopćenju aviokompanije. Također ističu da je pokrenuta detaljna istraga o cijelom incidentu.

No, ugostiteljska firma koja je bila zadužena za obroke odbacila je sve optužbe.

Nismo koristili niti jedan strani predmet koji je, navodno, bio u hrani prilikom kuhanja“, poručili su iz te ugostiteljske kompanije.

Kako pišu strani mediji i ranije su se u obrocima na letovima SunExpressa pojavljivali puževi kao i plijesan.

