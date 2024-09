VIDEO Blatne bujice i poplave kakve se ne pamte: Poginulo najmanje 200 ljudi, dio žrtava ostao živ zakopan

Strpljiva potraga za mogućim preživjelima nastavljena je u ponedjeljak u četvrtima Katmandua prekrivenih blatom zbog poplava i klizišta neviđenih razmjera, u kojima je poginulo najmanje 200 stanovnika.

U noći na subotu su glavni grad Nepala, kao i veći dio istoka i središnjeg dijela zemlje pogodile poplave kakve nisu viđene u zadnjih dvadeset godina na kraju sezone azijskoga ljetnog monsuna.

Čitave četvrti Katmandua pokrile su blatne bujice i otpaci, a posljedica su iznenadne poplave rijeke Bagmati koja presijeca dolinu.

"Prema posljednjim podacima kojima raspolažemo poginulo je 200 ljudi, 127 ih je ozlijeđeno, a 26 ih se još vode kao nestali", rekao je AFP-u glasnogovornik ministarstva unutarnjih poslova Rishi Ram Tiwari.

Brojne ceste koje povezuju Katmandu s ostatkom zemlje potopila je blatna bujica.

🚨🇳🇵NEPAL FLOODS: HUMANITARIAN CRISIS



Heavy monsoon rains trigger devastating floods and #landslides,claiming over 200 lives and displacing thousands, Urgent aid and relief needed to support affected communities.#Nepal #NepalFlood #floods #Landslide

Source: Business standard/… https://t.co/1oC8dihMDU pic.twitter.com/SpGQ7eIxN0