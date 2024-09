Izrael usred noći gađao Bejrut: Ubijena trojica palestinskih vođa

Narodna fronta za oslobođenje Palestine (PFLP), još jedna militantna skupina koja se bori protiv Izraela, priopćila je da su tri njena člana ubijena u zračnom udaru na Bejrut u ranim jutarnjim satima. Udar se dogodio u blizini mosta Cola, glavnog križanja u gradu, što je prvi put da je u ovom ratu pogođena lokacija unutar granica glavnog grada Libanona. To je ujedno prvi udar na centar Bejruta od rata 2006. godine.

🚨BREAKING🚨Report in Lebanon: Unusual IDF attack in Beirut 👀 pic.twitter.com/V9Ujt5HMUQ — Raylan Givens (@JewishWarrior13) September 29, 2024

Naoružana skupina je rekla da su ubijeni Mohammed Abed Al-Al, član njenog političkog biroa i šef vojno-sigurnosnog odjela, Imad Odeh, član njenog vojnog odjela i vojnog zapovjedništva u Libanonu, i Abdul Rahman Abed Al-Al, piše CNN.

PFLP je obećao da će "nastaviti put borbe i otpora sve dok okupacija ne bude izbrisana bez obzira na to koliko dugo to traje i bez obzira na to koliko su velike žrtve."

Izraelska vojska rekla je za CNN da istražuje incident.

"Izrael sprema kopnenu invaziju"

Iako odluka još nije donesena na političkoj razini, izraelski medij Walla piše da je doznao da IDF dovršava važne operacije u sklopu priprema za kopnene manevre u južnom Libanonu. Sigurnosni dužnosnici rekli su da postoji konsenzus u vrhu IDF-a i na političkoj razini te da je kopnena invazija samo pitanje vremena.

"Cilj kopnenih manevara je uništavanje ciljeva, ali i projiciranje moći Izraela i IDF-a na Bliski istok, a naročito na Hezbolah", rekao je jedan od sigurnosnih dužnosnika Izraela.

