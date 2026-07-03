Amerikanci upozorili Poljake na ruski napad, a Tusk na to poručio: "Ne želim nikoga zastrašivati, ali..."

Poljska se priprema za različite sigurnosne scenarije zbog mogućih prijetnji iz Rusije, izjavio je u petak premijer Donald Tusk.

Upozorio je da bi nadolazeći mjeseci mogli biti posebno osjetljivi, osobito u kontekstu sigurnosne situacije na istoku Europe i rata u Ukrajini.

Tusk je komentirao medijske napise prema kojima je američka obavještajna zajednica upozorila Varšavu na mogućnost ruske oružane provokacije kojom bi Moskva mogla provjeriti spremnost NATO-a na odgovor.

"Ne želim nikoga zastrašivati, ali pred nama bi mogli biti doista ključni mjeseci. Rat se mijenja, a zabrinutost je posebno izražena u baltičkim državama", rekao je Tusk novinarima, prenosi BBC.

Poljski portal Onet, pozivajući se na izvore bliske novoizabranom predsjedniku Karolu Nawrockom, objavio je da su SAD poljskim vlastima u više navrata poslale upozorenja o mogućem planu napada na zemlju.

Na upit BBC-ja, Bijela kuća i američki State Department nisu komentirali te navode.

Prema informacijama koje su objavili Onet i britanski Telegraph, među mogućim scenarijima spominju se raketni ili napadi dronovima na poljsku infrastrukturu, ali i mogućnost slanja vojnika na teritorij članice NATO-a.

Navodni cilj takvih poteza bio bi povećati pritisak na zapadne saveznike Ukrajine kako bi obustavili vojnu pomoć Kijevu, koji se i dalje brani od ruske invazije pokrenute 2022. godine.

Upitan o tim informacijama, Tusk je poručio da Poljska ne smije ignorirati prijetnje. "Ne trebamo živjeti u strahu, ali moramo biti spremni na različite okolnosti. Svjesni smo rizika, među ostalim i zahvaljujući informacijama koje dobivamo od naših saveznika", rekao je.

Novoizabrani poljski predsjednik Karol Nawrocki sljedeći će tjedan sudjelovati na sastanku čelnika država članica NATO-a u Turskoj.

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte ranije je izjavio da će na tom skupu europske članice potvrditi spremnost na veća ulaganja u obranu, u skladu s dugogodišnjim zahtjevima američkog predsjednika Donalda Trumpa. Očekuje se i nova potvrda nastavka vojne pomoći Ukrajini.

Tusk je još u travnju upozorio da Rusija u idućim mjesecima ne može biti isključena kao prijetnja nekoj od članica NATO-a.

Krajem lipnja njegov zamjenik Radek Sikorski izjavio je da ne isključuje mogućnost ruske operacije pod lažnom zastavom tijekom sljedeće dvije godine, kojom bi Moskva pokušala opravdati napad na neku članicu Saveza.

Zabrinutost zbog mogućih ruskih poteza ranije su izrazile i baltičke države. Latvijski mediji u lipnju su objavili da je tamošnja obavještajna služba upozorila na moguće ruske vojne provokacije u regiji ili na području Poljske.

Litavski veleposlanik pri NATO-u u četvrtak je izjavio da smatra kako je izglednije da će Rusija posegnuti za hibridnim oblicima djelovanja, poput upada dronova ili projektila, nego za klasičnim vojnim napadom.

Prema članku 5. Sjevernoatlantskog ugovora, napad na jednu članicu NATO-a smatra se napadom na cijeli Savez, a ostale države obvezne su pružiti joj pomoć.