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Amerikanci upozorili Poljake na ruski napad, a Tusk na to poručio: "Ne želim nikoga zastrašivati, ali..."

Piše I. B., 03. srpnja 2026. @ 21:47 komentari
Donald Tusk
Donald Tusk Foto: Afp
Poljski premijer upozorio je da bi sljedeći mjeseci mogli biti presudni za sigurnost zemlje.
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