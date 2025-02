"Trebalo bi pojačati prisutnost SAD-a u Poljskoj i srednjoj Europi, poručio je poljski predsjednik Andrzej Duda američkom predsjedniku Donaldu Trumpu tijekom njihovog kratkog sastanka u Washingtonu.

"Rekao sam da treba pojačati sigurnost Poljske i srednje Europe, ali on je rekao da kao jedan od najvjerodostojnijih saveznika ne bih trebao biti zabrinut", potvrdio je Duda, prenosi Notes from Poland.

Backstage at CPAC, President Trump met with President Andrzej Duda of Poland and reaffirmed our close alliance. President Trump also praised President @AndrzejDuda for Poland’s commitment to increase their defense spending. 🇺🇸🇵🇱 pic.twitter.com/KAim69RXoe