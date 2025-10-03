Poljska, Njemačka i Litva na meti? Otkriveno gdje su Rusi sakrili eksploziv

Prema poljskom listu Gazeta Wyborcza, ruska vojna obavještajna služba GRU pripremala je terorističke napade na području Poljske, Litve i Njemačke koristeći dronove i limenke kukuruza ispunjene snažnim eksplozivom. Na te nalaze pozivaju se poljska Agencija za unutarnju sigurnost (ABW) i Državno tužiteljstvo.

Kako navode izvori bliski ABW-u, "limenke kukuruza" pronađene su na groblju u Litvi, a služile su za transport eksploziva. Prema toj verziji, napadi su mogli ciljati kritičnu infrastrukturu u nekoliko europskih država, pri čemu bi odgovornost bila prebačena na Ukrajinu.

ABW je uhitio Władysława G., navodnog kurira ruske obavještajne službe. On je, prema nalazima, prevozio limenke eksploziva, dijelove dronova i SIM kartice između Litve, Poljske i Njemačke. Trenutačno se nalazi u pritvoru i prijeti mu doživotni zatvor. Nacionalno tužiteljstvo planira završiti istragu do kraja godine.

Istražitelji su otkrili da je uhićeni rekao da je dobio upute da uzme lopatu, iskopa određene predmete na lokalnom groblju, limenke označene kao obični konzervirani kukuruz šećerac i odloži ih na određeno mjesto u blizini Lodza.

"ABW provodi stalne istrage o osobama i događajima koji mogu predstavljati prijetnju sigurnosti Poljske. Detalje ne otkrivamo", stoji u priopćenju poljske sigurnosne agencije.

"Naša je procjena da je ruska vojna obavještajna služba, GRU, pripremala terorističke napade koristeći dronove i konzerve koje su sadržavale snažan eksploziv umjesto kukuruza", rekli su.

Američki Institut za proučavanje rata (ISW) u svojoj je najnovijoj analizi upozorio na to da bi ruske i bjeloruske službe mogle izvesti sabotaže protiv kritične infrastrukture u Poljskoj koristeći dronove, a potom optužiti Ukrajinu.

Kremlj je već 30. rujna putem svoje vanjske obavještajne službe (SVR) lansirao tvrdnju da se Ukrajina priprema za lažni napad na Poljsku, što bi, prema ISW-u, moglo biti stvaranje informacijskog okvira za prikrivanje ruskih operacija.

ISW upozorava na to da se takve dezinformacijske kampanje uklapaju u strategiju Moskve – sijanje nesigurnosti unutar NATO-a i slabljenje zapadne potpore Ukrajini.

Ovo nije prvi put da Rusija optužuje Ukrajinu za incidente s dronovima. Krajem rujna Moskva je tvrdila da su upadi u poljski i rumunjski zračni prostor pokušaj izazivanja rata između NATO-a i Rusije. Međutim, vlasti u Varšavi i Bukureštu jasno su povezale incidente s Rusijom, piše Warszawa.

Novi dokazi o skrivenom eksplozivu i uhićenom kuriru dodatno potvrđuju sumnje u to da Kremlj planira hibridne operacije na teritoriju NATO-a, uz pokušaje prebacivanja krivnje na Kijev.