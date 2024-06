Politička trgovina u EU: "Ako želite spasiti prirodu, pustite nas da ubijamo medvjede"

Uredba o obnovi prirode je ključni zakon u okviru Zelenog plana. Njime se predviđa obnova najmanje 20 posto kopnenih i morskih područja koja su u lošem stanju do 2030. i svih ekosustava do 2050. godine.



Iako su Europsko vijeće i Europski parlament lani postigli dogovor o uredbi te je njegova službena potvrda trebala biti samo formalnost, jedva je prošao u Europskom parlamentu, a u Vijeću nije bilo kvalificirane većine. U parlamentu je u veljači ove godine izglasan tijesnom većinom, a onda je zapelo u Vijeću.



Ministri za okoliš država članica konačno su ga potvrdili u ponedjeljak u Luxembourgu, i to nakon što je austrijska ministrica iz reda Zelenih Leonore Gewessler suprotno uputi svoje vlade glasala za i tako, kako se prvotno mislilo, omogućila kvalificiranu većinu. Protiv Uredbe glasale su Finska, Švedska, Poljska, Italija i Nizozemska, a suzdržana je bila Belgija, koja predsjedava Vijećem.



Zakon, koji su kritizirali poljoprivrednici, prošle je godine bio predmet podjela i oštrih rasprava u Europskom parlamentu. Sada se pojavila nova kontroverza vezana uz zeleno svjetlo za taj važan zakon, a navodno je riječ o političkoj trgovini.

Pročitajte i ovo Pitanje budućnosti Povijesna presuda pada u vodu? ''Signal koji se šalje je stvarno opasan''

Politička transakcija

"Ako želite spasiti prirodu, pustite nas da ubijamo medvjede" – glasio bi najkraći opis političke trgovine za koju zamjenik slovačkog premijera Tomáš Taraba kaže da je sklopio s Europskom komisijom u zamjenu za kritično glasovanje za povijesni zakon o prirodi EU-a.



“Jasno smo dali do znanja da ne možemo podržati Zakon o obnovi prirode ako nećemo dobiti odobrenje za naš novi zakon o medvjedima. I to se dogodilo”, rekao je Taraba za Politico nakon glasanja.



Iako je Komisija zanijekala da se takva politička transakcija ikada dogodila, u bilješci slovačkom ministru prošlog tjedna, koju je Tarabin odjel podijelio s Politicom, šef EU-a za okoliš Virginijus Sinkevičius dao je privremenu podršku kontroverznom slovačkom zakonu koji sankcionira ubijanje medvjeda u blizini sela i gradova, a zatim je tražio Tarabin glas za zakon o prirodi.



Sinkevičiusov tim inzistira na tome da to nije bila trgovina, no Taraba je siguran da se upravo to dogodilo.

Pročitajte i ovo Pitanje opstanka Uskoro se uvodi novo kazneno djelo: Bilo je samo pitanje vremena kada će ovaj problem postati ključan

"To je vrlo čudna glasina..."

"To je vrlo čudna glasina… nije bilo rasprava ni pregovora: medvjedi ili zakon o obnovi prirode… Nije to bilo nikakve trgovine ili nečeg sličnog", tvrdi Sinkevičius i dodaje da nisu napravljene nikakve posebne prilagodbe kako bi se dobila potpora Slovačke za Zakon o obnovi prirode.

Taraba je ekstremno desničarski političar koji vodi slovačko ministarstvo okoliša, a ranije je tvrdio da se planira usprotiviti Zakonu o obnovi prirode i navodio ga je kao još jedno pretjerivanje EU-a. U ponedjeljak je promijenio taj stav i rekao da je Slovačka već ispunila ciljeve zakona. Njegov glas pomogao je zakonu da prođe ministre EU-a.

Pročitajte i ovo Sadašnjost i budućnost Nijedna zemlja nije imuna, a nose povijesnu odgovornost na leđima: 10 država poduzelo je važne korake

Ozbiljno pitanje

Napadi medvjeda postali su veliko političko pitanje u Slovačkoj nakon porasta nasilnih incidenata s medvjedima i ljudima u posljednje tri godine.



Slovački parlament je ovog mjeseca donio zakon kojim se vladi dopušta izdavanje hitnih dozvola za ubijanje medvjeda koji se približavaju ljudskim naseljima. Prema pravnoj dobrotvornoj organizaciji ClientEarth, ovaj potez vjerojatno krši stroga ograničenja EU-a o okolnostima i uvjetima pod kojima se zaštićene vrste, poput medvjeda, mogu ubijati i upozoravaju da je taj potez samo dovesti do daljnjih kršenja zakona bez sprječavanja budućih tragičnih događaja.