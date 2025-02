U utorak ujutro dvadesetak policajaca upalo je u prostorije Građanskih inicijativa u Beogradu, a slično se dogodilo u još trima nevladinim organizacijama – CRTA, Trag fondacija i Centar za praktičnu politiku, a, kako su izvijestili, akcija se provodi prema nalogu Odjela za suzbijanje korupcije Višeg tužiteljstva u Beogradu.

Kako doznaje DW, policija je najprije tražila razgovor s odgovornim osobama u tim organizacijama. Glavni javni tužitelj Nenad Stefanović rekao je da je naloženo da se zasad od ovih četiriju organizacija izuzme sva dokumentacija povezana s donacijama USAID-a.

Dragan Popović, predsjednik Centra za praktičnu politiku, kaže da njegova organizacija nikada u povijesti nije surađivala s USAID-om te da nije aktivna posljednjih godina.

"Ovo je pritisak na organizacije civilnog društva, a USAID je samo paravan", rekao je Popović za DW.

USAID je američka agencija koju je na meti imao novi predsjednik Donald Trump. Svi projekti koje financira to američko tijelo zamrznuti su i stavljeni na 90-dnevnu provjeru, s malim izgledima da se ponovno pokrenu. To je teško pogodilo i neke nevladine organizacije te male medije u Srbiji. No, nije samo to – Trump naziva USAID kriminalnom organizacijom te je najavljeno da će FBI to istraživati.

Predsjednik Aleksandar Vučić u ponedjeljak je na televiziji Happy najavio "pomoć" američkom Federalnom istražnom uredu (FBI-u) "u istrazi o financiranju srpskih nevladinih organizacija".

"Nema nikakve sumnje, mi ćemo s FBI-em surađivati vrlo blisko po tom pitanju", rekao je Vučić.

