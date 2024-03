Uhićen prorok, iz sekte spašeno 251 dijete, a onda su pronašli i grobove beba...

Policija u Zimbabveu uhitila je čovjeka koji tvrdi da je prorok apostolske sekte u kompleksu gdje je više od 250 djece navodno korišteno kao jeftina radna snaga i gdje su vlasti pronašle 16 neregistriranih grobova.

Policijski glasnogovornik Paul Nyathi u izjavi je naveo da je samoprozvani prorok Jišmael Chokurongerwa (56) vodio sektu s više od 1000 članova na farmi oko 34 kilometra sjeverozapadno od glavnog grada Hararea, gdje je djeca su boravila uz ostale vjernike.

Pročitajte i ovo Desetak zaraženih Širi se infekcija u porečkoj Vjeveršumi: "Trenutno je deset bolesnih. Pokušavamo utvrditi izvor zaraze..."

Djeca, koja su sada spašena, "korištena su za obavljanje raznih fizičkih aktivnosti za dobrobit vodstva sekte", naveo je.

Od 251 djeteta, njih 246 nije imalo rodni list.

"Policija je utvrdila da sva djeca školske dobi nisu pohađala formalno obrazovanje i bila su zlostavljana kao jeftina radna snaga, radeći fizičke poslove u ime učenja životnih vještina", naveo je Nyathi.

Policija je priopćila da su među otkrivenim grobovima sedmero dojenčadi čiji ukopi nisu registrirani kod vlasti.

Policijski službenici pretresli su svetište u utorak, piše The Guardian. Chokurongerwa, koji je sebe nazivao prorokom Jišmaelom, uhićen je zajedno sa sedam svojih pomagača "zbog kriminalnih aktivnosti koje uključuju zlostavljanje maloljetnika".

Državni tabloid H-Metro, koji je pratio policiju tijekom racije, pokazao je policiju u opremi za razbijanje demonstracija kako se svađa s vjernicama u bijeloj odjeći i pokrivalima za glavu koji su zahtijevali povratak djece koja su ubačena u policijski autobus. Nije poznato kamo je policija odvela djecu i žene koje su ih pratile.

"Zašto nam odvode djecu? Ovdje nam je ugodno. Mi ovdje nemamo problema", vikala je jedna od žena u videu objavljenom na X-u H-Metroa.

Prema novinama, policajci naoružani oružjem, suzavcem i psima "izveli su spektakularnu raciju" u svetištu. Vjernici su kompleks opisali kao "njihovu obećanu zemlju".

MADZIBABA ISHMAEL DEVELOPING STORY:

Police moving women and children from the shrine#HMetro pic.twitter.com/xtGpywZpxQ