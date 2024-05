VIDEO Policija u SAD-u ubila učenika ispred škole nakon dojave da ima pištolj

Policija je u srijedu ustrijelila i ubila učenika ispred srednje škole u Wisconsinu dok su policajci reagirali na dojavu da se osoba s pištoljem nalazi ispred škole, rekli su dužnosnici.

"Nitko drugi nije ozlijeđen u incidentu ispred srednje škole Mount Horeb", rekao je glavni državni odvjetnik Wisconsina Josh Kaul na konferenciji za novinare. Rekao je da je istraga u tijeku i odbio je otkriti detalje o tome što je dovelo do pucnjave.

Pročitajte i ovo Očevid u tijeku Eksplozija u Zagrebu: Raznesen bankomat na istoku grada

Pročitajte i ovo Pratite iz minute u minutu Tri scenarija kako HDZ i DP mogu do većine bez SDSS-a

"Policijski službenici Policijske uprave Mount Horeb reagirali su na prijavu osobe s oružjem ispred srednje škole. Policajci su odgovorili na tu prijetnju i upotrijebili su smrtonosnu silu", rekao je Kaul, dodajući da je osoba bila učenik u Mount Horeb Area School District, piše NBC.

A look at the scene outside Mount Horeb Middle School following an active shooter situation. Find out more here: https://t.co/BZXzVc0KYT pic.twitter.com/veUFTOKTNx