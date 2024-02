VIDEO Zbog prosvjeda žena vojnika u Moskvi reagirala policija: Privedeno na desetine novinara

Ruska policija uhitila je oko 20 novinara, uključujući novinara AFP-a, koji su pratili prosvjed u središtu Moskve. U ruskoj prijestolnici prosvjedovale su supruge muškaraca mobiliziranih u ratu u Ukrajini.

Snimke koje su se proširile društvenom mrežom X prikazuju policiju kako dovodi novinare, odjevene u žute novinarske prsluke, do policijskih kombija, prenosi Moscow Times.

Detentions on Manezhnaya Square Moscow, take place without explanation. Men are taken away into paddy wagons.



Russian police detained a group of around 20 journalists, including an AFP reporter, covering a central Moscow protest by the wives of men mobilised to fight in Ukraine.… pic.twitter.com/UJ7yYnI3d9