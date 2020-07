Njemačka policija pretražuje zemljište u blizini Hanovera, gdje je živio Christian Brueckner, muškarac osumnjičen za otmicu Madeleine McCann.

Forenzičari od ranog jutra pretražuju područje u blizini Hanovera, a iz ureda tužitelja poručeno je kako je akcija povezana sa slučajem Madeleine McCann, koja je nestala u Portugalu prije 13 godina.

Urednik njemačkog portala Haz.de na Twitteru je objavio kako policija s posebnom opremom za iskapanje pretražuju zemljište između Hanover-Ahlema i Seelze-Lettera

Podsjetimo, McCann je imala tri godine kad je nestala iz apartmana u portugalskom odmaralištu Algarve 2007. godine.

Bivši najbolji prijatelj Christiana Bruecknera, glavnog osumnjičenika za ubojstvo nestale Madeleine McCann, nedavno je za britanske medije izjavio kako je uvjeren da je upravo Brueckner odgovoran za otmicu i smrt djevojčice.

"Znam da je on to učinio. Živio sam s njim u to vrijeme. Bio mi je najbolji prijatelj i bio je pervertit sposoban oteti dijete, bilo za seksualno iskorištavanje ili za novac", rekao je Michael Tatschl, bivši Bruecknerov prijatelj.

Brueckner (43) nakon dugogodišnje istrage isplivao je kao glavni osumnjičeni, a trenutačno služi zatvorsku kaznu u Njemačkoj zbog prekršaja povezanih s drogom.