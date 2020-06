Bivši najbolji prijatelj Christiana Bruecknera, glavnog osumnjičenika za ubojstvo nestale Madeleine McCann, rekao je za britanske medije kako je uvjeren da je upravo Brueckner odgovoran za otmicu i smrt djevojčice.

"Znam da je on to učinio. Živio sam s njim u to vrijeme. Bio mi je najbolji prijatelj i bio je pervertit sposoban oteti dijete, bilo za seksualno iskorištavanje ili za novac", rekao je Michael Tatschl (46), bivši prijatelj Christiana Bruecknera (43), glavnog osumnjičenog za nestanak i ubojstvo Madeleine McCann.

Glavnog osumnjičenog za ubojstvo Madeleine McCann policija povezuje sa stravičnom smrću dječaka nestalog 1998. godine

Njemački tužitelji poslali pismo roditeljima Madeleine McCann: "Vaša kći je mrtva, imamo dokaze"

Brueckner već služi zatvorsku kaznu u Njemačkoj zbog djela povezanih s drogom, a osuđen je i za silovanje 72-godišnjakinje 2005. godine. Također je pod istragom zbog nestanka 5-godišnjakinje iz Njemačke te ima još 17 presuda diljem Europe zbog raznih djela, među kojima je i zlostavljanje djece.

Tatschl se družio i živio s Bruecknerom te su čak zajedno osuđeni na osam i pol mjeseci zatvora zbog krađe goriva. Nakon što su izašli iz zatvora, putovi su im se razišli, a pet mjeseci kasnije malena Maddie je nestala. Policija je nedavno pozvala Tatschla na razgovor o bivšem prijatelju i kriminalnom partneru.

"Definitivno je bio pervertit i svi prijatelji mislili su to o njemu. Imao je nekih seksualnih problema, ali nismo mislili da mu se sviđaju mala djeca", rekao je Tatcshl u intervjuu za The Telegraph koji prenosi Independent.

"Policija mi je rekla da ga istražuju u slučaju Maddie McCann i odmah sam im rekao da sam uvjeren da je to učinio. Nadam se da će napokon zaključiti taj slučaj zbog obitelji i proglasiti ga krivim za ono što je učinio. On to mora priznati i dati zaključak ovom slučaju", rekao je Tatschl.

Bruecknerovi odvjetnici kažu kako njihov klijent negira bilo kakvu vezu s nestankom djevojčice.