Za napad nožem na policajca u srijedu osumnjičen je 20-godišnji Dženan Čamović za kojeg rodbina kaže da je bio miran i nije izražavao mržnju.

Policija u New Yorku objavila je snimku napada na policajce za koji je osumnjičen mladić Dženan Čamović (20) podrijetlom iz Bosne.

Earlier this week, 1 of our officers was stabbed in the neck without warning while protecting NYers. This was not a chance encounter—it was a planned assassination attempt on an NYPD police officer.



It's only by sheer luck that this didn't have a drastically different outcome. pic.twitter.com/BG4YO849H4