VIDEO Policijski auto pregazio i ubio studenticu, a policajac zbijao šale: "Samo napiši ček, imala je ograničenu vrijednost"

Policajac iz Seattlea šalio se i prasnuo u smijeh nakon što je stigao na intervenciju u kojoj je policijski auto pregazio 23-godišnju studenticu Jaahnavi Kandulu 23. siječnja 2023. godine.

U tijeku je istraga nakon što su kamere s tijela policajca otkrile sramotno ponašanje Daniela Auderera koji je bio poslan na mjesto nesreće nakon što je patrolni auto policije pregazio studenticu.

"Mrtva je", rekao je policajac prije nego se nasmijao. "Ne, to je obična osoba, samo napiši ček. Jedanaest tisuća dolara. Ipak je imala 26 godina. Imala je ograničenu vrijednost", dodao je i ponovo prasnuo u smijeh.

Mladu indijsku studenticu udario je i ubio policijski automobil dok je prelazila ulicu. Policajac koji je upravljao automobilom navodno je vozio 119 kilometara na sat, a nakon udara tijelo studentice odbačeno je više od 30 metara, prenosi BBC.

Everyone needs to watch this.



A Seattle cop mocks the death of a woman killed by a speeding patrol car and says she "had limited value."



Her name was Jaahnavi Kandula. She was a 23-year-old grad student raised by a single mother.



Absolutely disgusting. pic.twitter.com/9q5orIopTY