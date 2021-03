Misija otvaranja Sueskog kanala nakon što je ogroman kontejnerski brod zapeo traje treći dan. Raste pritisak na vlasti da ponovno pokrenu jedan od ključnih trgovinskih pravaca na svijetu.

Uprava Sueskog kanala (SCA) priopćila je u četvrtak kako je privremeno obustavila promet dok je osam tegljača radilo na njegovu oslobađanju. Trinaest brodova otputovalo je južno duž kanala u srijedu i čekaju u jezerima dok se brod ne makne.

Šef Sueskog kanala (SCA), koji je pod državnom upravom, admiral Osama Rabae rekao je da će navigacijski promet biti privremeno obustavljen tijekom posljednjih pokušaja da se pomakne Ever Given.

"U nastojanju pokretanja broda osam je divovskih tegljača vuklo i guralo brod", rekao je Rabae u priopćenju. Nije rekao koliko će dugo trajati napori da se pokrene brod.

''Brod je ušao u kanal 45 minuta prije no što je zapeo, krećući se na 12,8 čvorova (oko 24 km/h ili 15 mph) neposredno prije nego što je zaglavio'', kazao je pukovnik Ossama Rabei iz uprave Sueskog kanala.

