Šef Wagnera Jevgenij Prigožin poslao je pismo ruskom ministru Sergej Šojgu.

Šef Wagnera Jevgenij Prigožin još je prošlog tjedna izjavio da će povući svoju privatnu vojsku iz brutalne borbe za istočni ukrajinski grad Bahmut te se požalio da ruski ministar obrane Sergej Šojgu i načelnik vojske Valerij Gerasimov nisu opskrbljivali njegove trupe streljivom.

Iako je povukao zapovijed o povlačenju, nije stao s kritikom ruske vlasti. Tjednima se žali da rusko ministarstvo obrane ne dostavlja dovoljno streljiva njegovim plaćenicima, a sada je objavio i pismo u kojem cinično poziva Šojgua da posjeti Bahmut.

"Dragi Sergeju Kužugetoviču,

trenutno postrojbe privatne vojne kompanije Wagner kontroliraju više od 95 posto naselja Bahmut i nastavljaju ofenzivne operacije s ciljem potpunog oslobođenja. Na bokovima Wagnera, gdje su locirane snage Oružanih snaga Ruske Federacije, neprijatelj je pokrenuo seriju uspješnih protunapada.

After almost a week of hysteria and demands for ammunition, Prigozhin began trolling Russian Defense Minister Shoigu. In this letter, he states that he controls 95% of Bakhmut and invites Shoigu to visit the city to assess the situation for himself, given Shoigu's "many years of… pic.twitter.com/s8qQecvCwB