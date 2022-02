Ruske snage napale su Ukrajinu, a u ranim popodnevnim satima helikopterima su napali područje pred samim Kijevom.

Videozapis objavljen na AP-u prikazuje kako vojni helikopteri napadaju ukrajinsko područje.

Ministarstvo unutarnjih poslova Ukrajine izvjestilo je da je Rusija preuzela kontrolu nad međunarodnom zračnom lukom Antonov u Hostomelu nakon velike operacije zračnog napada helikopterima Mi-8. Grad je udaljen samo 23 km od Kijeva.

Interior ministry of Ukraine reports that Russia has seized control of Antonov International Airport in Hostomel after a large air assault operation with Mi-8 helicopters. The town is only 23km from Kyiv.#Ukraine #Russia

