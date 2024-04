VIDEO Nesreća u Turskoj: Poginuo član oporbene stranke, tijekom izbornog slavlja srušio se balkon

Zamjenik čelnika turske oporbene Republikanske narodne stranke, Mehmet Palaz umro je u bolnici nakon nesreće koja se dogodila u nedjelju navečer.

Palaz i drugi članovi stranke slavili su pobjedu na lokalnim izborima u Turskoj kada se urušio balkon na kojem su stajali.

Deputy head of the Turkish opposition party Mehmet Palaz died as a result of a balcony collapse during celebrations of victory in municipal elections, - IHA



According to the agency, another 8 people were hospitalized. pic.twitter.com/fBqdB4qqtY