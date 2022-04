U borbi s ruskom vojskom poginuo je legendarni ukrajinski pilot.

Legendarni ukrajinski pilot borbenog aviona "Duh Kijeva", koji je oborio više od 40 ruskih zrakoplova, poginuo je u borbi prošlog mjeseca, potvrdili su ukrajinski izvori za The Times. Objavili su i njegov identitet.

Identity of Legendary Ukrainian Pilot ‘Ghost of Kyiv’ Revealed by Ukrainian Media.

Maj. Stepan Tarabalka, 29, was killed defending #Ukraine’s skies on March 13.https://t.co/FPmlWcvnn4