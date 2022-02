Provjerili smo kakvo je stanje u Kijevu s počasnim konzulom Ukrajine u Hrvatskoj.

''Život se u Ukrajini odvija normalno, ali iza uobičajene svakodnevice Ukrajinci se pripremaju za rat. Napetost je prisutna, psihološki rat dao je učinka. Svi iščekuju da će se nešto dogoditi, međutim nitko ne zna što točno i kada'', izvijestio je iz Kijeva reporter Dnevnika Nove TV Ivan Čorkalo.

Počasni konzul Ukrajine u Hrvatskoj Ivica Pirić smatra da neće doći do rata. ''Svi se nadamo da će ipak prevladati razum i mudrost. Da će se sjesti za stol i naći rješenje mirnim putem i da ovog sukoba neće biti'', pojasnio je Pirić za Dnevnik Nove TV.

Kaže da su ljudi iz politike, investitori i oni iz svijeta sporta suglasni da rata neće biti. ''Dižu se sve tenzije. Ne znamo zbog čega i kako. Ne znamo zbog čega i kako, to je možda veća politika. Vjerujemo da do novih sukoba neće doći'', smatra Pirić.

U Kijev je došao u ponedjeljak, nekoliko dana nakon izjava predsjednika Zorana Milanovića, koje nisu najbolje sjele ukrajinskim političarima, ali ni investitorima. ''Pa da, ne bih se puno osvrtao na to, bitno da smo mi napravili nedavno jako uspješan biznis forum, investicije u Hrvatskoj idu. Nisu zaprijetili odlaskom iz Hrvatske, malo im je to kao i svima bilo neugodno slušati, ali sve će s investicijama biti u redu, to je najbitnije; da hrvatski gospodarstvenici ovdje rade i postižu velike rezultate'', kazao je Pirić.

Ukrajina strahuje od kopnene invazije u tri smjera: Rusi imaju 700.000 vojnika više, tisuće tenkova, ali i borbenih aviona

Ukrajinski predsjednik prozvao Zapad za širenje panike: ''Mogućnost napada postoji, nije nestala i nije manje ozbiljna nego lani, ali...''

Na Banovini se priprema veliko ukrajinsko ulaganje. ''To je projekt od velikog značaja i već godinu dana radimo na tome. Imamo podršku naše vlade, ministarstava gospodarstva, poljopripreve, državne imovine, župana, gradonačelnice... S tim projektom dolazi tri tisuće radnih mjesta, odnosno život za to područje. Intenzivno radimo i uskoro će biti prezentacija projekta'', zaključio je Pirić.

