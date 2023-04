Indonezijski pobunjenici u regiji Papua tvrde kako su ubili najmanje 13 vojnika koji su pokušali spasiti zarobljenog pilota iz Novog Zelanda.

Philip Mehrtens, pilot s Novog Zelanda, od veljače je u zarobljeništvu pobunjenika okupljenih u Zapadnu Nacionalnu oslobodilačku vojsku Papue (TPNPB). Zarobili su ga nakon što je privatnim charter letom sletio na zabačeni aerodrom Paro u Ndugi.

Tijekom vikenda indonezijska vojska izvela je akciju spašavanja u kojoj je poginuo najmanje jedan vojnik. Pobunjenici pak tvrde da su ih ubili najmanje 13, no za to nema nikakvih dokaza. Prema službenim informacijama indonezijske vojske nekoliko vojnika smatra se nestalima, no vojska ističe kako je njihovu lokaciju trenutno nemoguće utvrditi zbog lošeg vremena, javlja CNN.

S druge strane, TPNPB tvrdi kako je u nedjelju pogubio devetero vojnika te kako čuvaju ukupno 12 tijela indonezijskih vojnika. Dodaju kako je ovaj napad osveta za vojnu operaciju koju je na tom području vojska izvela u ožujku. Vojska taj napad poriče.

Pobunjenici kažu i kako su pokušali diplomatski riješiti stvar. Poslali su pisma vladama Indonezije i Novog Zelanda, no u dva mjeseca, kažu, odgovor nisu dobili. Traže od vojske Indonezije da prestane s vojnim operacijama i da započnu mirovne pregovore pod nadzorom "treće stranke, po mogućnosti UN-ovog organizacijskog tijela".

Pobunjenici, u ovoj resursima bogatoj regiji, već nekoliko godina traže neovisnost pa je i prisutnost indonezijske vojske u Papui povećana. Indonezijska vlada TPNPB smatra terorističkom organizacijom, a pobunjenici su isprva tražili neovisnost i povlačenje vojske za puštanje zarobljenika, no sad su odustali od zahtjeva i samo žele pregovarati o puštanju zarobljenika, prenosi CNN.