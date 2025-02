Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je u utorak u Kairu da su američke mirovne inicijative za Ukrajinu "relativno brze, ali nedovoljno elaborirane" i ponovio stav da u mirovnim pregovorima trebaju sudjelovati Kijev i Europska unija nakon što su Sjedinjene Države i Rusija održale svoj prvi sastanak u Rijadu.

"Mislim da trebamo još malo pričekati oko svih inicijativa Sjedinjenih Američkih Država da budu sadržajnije, elaboriranije", rekao je Plenković novinarima u Kairu.

Sjedinjene Države i Rusija u utorak su objavile da su dogovorile nastavak napora prema dovršetku rata u Ukrajini, nakon sastanka u saudijskoj prijestolnici na kojem nisu bili i predstavnici Ukrajine.

Plenković je ponovio da republikanski američki predsjednik Donald Trump ruske agresije na Ukrajinu, prvu na Krim 2014. pa aktualnu koja traje od veljače 2022., doživljava kao one koje su se dogodile za vrijeme administracija demokratskih predsjednika Baracka Obame i Joea Bidena.

"On sebe doživljava kao predsjednika u miru ili mirotvorca i zato sam siguran da ove inicijative, koje su relativno brze, ali možda ne dovoljno elaborirane u smislu strukturiranog mirovnog plana, idu za tim da on bude taj koji je osigurao da se dođe do svojevrsnog primirja, do prestanka ubijanja ljudi i to je iz njegovog kuta u ovom trenutku najvažnije", rekao je Plenković.

Naglašava da u pregovorima o Ukrajini trebaju sudjelovati Kijev i Europska unija.

"Naša pozicija je jasna. Svi se zalažemo da prestane ubijanje ljudi. (...) Ali ako nakon tog prvog koraka, primirja, ne dođe ozbiljan mirovni plan koji bi poštovao Ukrajinu, njezinu suverenost i teritorijalnu cjelovitost i omogućio joj da u perspektivi ima nešto konkretnije i bolje nego što su bili Minsk 1 i Minsk 2, a u praksi bude više nalikovalo na našu mirnu reintegraciju, onda bi to bio dobar plan koji bi omogućio pravedan mir Ukrajini i to za stolom s Ukrajinom i Europskom unijom", rekao je Plenković.

Premijer smatra da je nužan "cjeloviti i strukturirani plan" kako se ne bi poslala poruka "onima kojima imaju teritorijalne pretenzije na susjeda da mogu proći bez ikakvih posljedica".

