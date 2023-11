VIDEO Nova snimka potaknula nagađanja o Putinovu stanju: Svi su ga samo zbunjeno gledali

Objavljena je snimka s videosastanka održanog u srijedu na kojem je Aleksandar Kozlov, ministar okoliša, izvijestio predsjednika Vladimira Putina da su znanstvenici na Antarktici prošle godine izvukli jezgru leda, za koju se vjeruje da je stara oko 1,2 milijuna godina, a bila je na dubini većoj od tri kilometra.

"Ako je ova jezgra stara 1,2 milijuna godina, znači li to da je na tom mjestu bilo leda tijekom 1,2 milijuna godina?" upitao je Putin Kozlova.

"Da, Vladimire Vladimiroviču, apsolutno točno", odgovorio je Kozlov.

"Ili se možda tamo voda smrznula kasnije? Ne prije 1,2 milijuna godina, nego bliže nama? Je li takvo nešto moguće?", ponovno je upitao Putin.

"Vladimire Vladimiroviču, ovo je atmosferski led. Znanost zasad i dalje kaže da je tako, kao što sam vam odgovorio prvi put", odgovorio je očito zbunjeni ministar.

"Pa dobro, u redu", odgovorio je ruski predsjednik i prešao na drugu temu.

