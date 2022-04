Dirljive riječi napisao je devetogodišnji dječak iz Ukrajine svojoj ubijenoj majci. Pismo je objavila ukrajinska parlamentarna zastupnica Lesia Vasilenko.

Lesia Vasilenko na svom Twitter profilu objavljuje zastrašujuće vijesti i svjedočanstva iz Ukrajine. Sada je objavila pismo dječaka koji je navodno bio s majkom u automobilu kada im je auto propucan ruskim mecima.

"Mama, hvala ti za najboljih devet godina mog života! Veliko ti hvala za moje djetinjstvo! Nikada te neću zaboraviti! Obećajem ti da ću biti dobar kako bismo se jednoga dana mogli sresti sresti u raju”, napisao je devetogodišnji dječak iz Ukrajine.

Nakon što je ruska vojska pucala na njihov automobil, dječak je ostao zarobljen pored majčina tijela, navodi ukrajinska zastupnica.

‘Mom, thank you for the best 9 years of my life! Huge thank you for my childhood! I will never forget you! I promise to be good so we can meet in heaven’- the son was stuck in the car next to the body of his mother after russian artillery shot their car pic.twitter.com/qpNqBXWPil