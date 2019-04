Veliku raspravu izazvao je papa u mirovini - Benedikt XVI. U javnom pismu optužio je seksualnu revoluciju iz šezdesetih da je izazvala pedofiliju i homoseksualnost u katoličkoj crkvi. Tvrdi da je tadašnji društveni pokret uzrokovao mentalno urušavanje društva. Njegove riječi nisu dočekane s odobravanjem.

Za Benedikta XVI. koji je već šest godina papa emeritus, šezdesete godine donijele su, kako kaže, nešto nezabilježeno u povijesti. A za to je, prema njemu, krivo buđenje svijesti o seksualnim slobodama.



"Dio fizionomije revolucije '68 bio je da je pedofilija tada dijagnosticirana i dopuštena kao prikladna", stoji u javnom pismu bivšeg pape.



"Ne razumijem zašto je ovo želio reći toliko glasno ako to nije potez protivljenja napretku koji provodi trenutačni papa. Ovo se može shvatiti kao pokušaj ukidanja prava, a to nećemo dopustiti", rekla je Oria Gargano, osnivačica feminističke organizacije.

"Zlostavljanja djece uvijek je bilo"

Papa emeritus povezuje društvene promjene tog doba s pojavom homoseksualnosti i pedofilije među svećenicima.



"Nema zapravo podataka koji bi nekako tome u prilog govorili. Ono što mi znamo da je seksualnog zlostavljanja djece bilo oduvijek. A ako gledamo u današnjem trenutku, zapravo zemlje koje imaju više stope seksualnog zlostavljanja su u neku ruku manje razvijene, manje je ova seksualna revolucija zahvatila te zemlje", objasnio je doc. dr. sc. Goran Arbanas, forenzički psihijatar i seksualni terapeut.



Benedikt o šezdesetima govori i kao o dobu radikalizacije društva, s čime se ne slaže poznata glazbenica Zdenka Kovačiček.



"Za mene su to moje, mogu reći, najljepše godine", komentirala je Zdenka Kovačiček.

"Mladi su slijedili te neke utjecaje izvana, ali su se vrlo kulturno ponašali, pratili kvalitetnu glazbu.

Sjećam se da je Zagreb bio pun plesnjaka koji su itekako bili kontrolirani kako se mladi ponašaju, kako su odjeveni. Ti u Tucman nisi mogao ući bez kravate", objasnila je Zdenka.



Kovačiček kaže i kako je prava seksualna revolucija došla tek u sedamdesetima s pokretom hipija.

