Pisac Salman Rushdie napadnut je na pozornici u New Yorku.

Pisac Salman Rushdie, koji je godinama trpio prijetnje smrću nakon što je napisao "Sotonske stihove", napadnut je na pozornici u New Yorku, piše BBC.

Tamošnja policija priopćila je da je osumnjičeni muškarac istrčao na pozornicu i napao Rushdieja te voditelja intervjua. "Rushdie je zadobio ubodnu ranu u vrat", priopćila je policija. Prema navodima policije, voditelj intervjua zadobio je ozljedu glave.

Rushdie je prevezen helikopterom u lokalnu bolnicu. Njegovo stanje trenutno nije poznato.

Reporter AP-a javio je kako je muškarac uletio na pozornicu u ustanovi Chautauqua i počeo "udarati ili ubadati" Salmana.

BREAKING: Author Salman Rushdie has been attacked as he was about to give a lecture in western New York. An @AP reporter witnessed a man storm the stage at the Chautauqua Institution and begin punching or stabbing Rushdie as he was being introduced. https://t.co/bVTbfkLjyL