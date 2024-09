Milanović na Danu Hrvatske ratne mornarice: "Treba nam korveta s kojom možemo izići na otvoreno more"

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović sudjelova​o je u srijedu na obilježavanju Dana Hrvatske ratne mornarice i 33. obljetnice njezina utemeljenja u Splitu, ​gdje je istaknuo važnost obrane.

Milanović je u Kaštelanskom zaljevu položi​o u more lovorov vijenac u spomen na sve poginule hrvatske mornare​ i u vojarni Admiral flote Sveto Letica-Barba uručio odlikovanja, promaknuća i​ pohvale pripadnicima Hrvatske ratne mornarice​.

Predsjednik je rekao da svaka država ima nebo, ali nema more, a posebno nema veliko i dugačko more i obalnu crtu. Na Jadranu ima nekoliko obalnih država, no dvije su velike, a to je Italija, naša povijesna susjeda, saveznica, neprijatelj i danas prijatelj, te Hrvatska, koja ima više od tisuću kilometara obale, dodao je.

"​To je nešto što treba čuvati i njegovati, u stvarnom, materijalnom, ali i u duhovnom smislu. O hrvatskoj mornarici treba se brinuti jer nam ona sigurno nije ništa manje važna od hrvatskog zrakoplovstva. Ne može biti. Ima devet godina da su naručeni i potpisani ugovori za izgradnju pet brodova obalne straže. To se još uvijek čeka i sada više nije bitno tko je, kako i zašto napravio ili nije", kazao je Milanović.

Bitno je da se to završi, dodao je, da hrvatska mornarica i obalna straža dobiju pet brodova koji su naš identitet i koji su i ratni brodovi, a ne samo identitet. Za identitet nam jednog dana treba korveta s kojom možemo izići na otvoreno more, nastavio je predsjednik, čisto da se vidi hrvatski barjak.

"Hrvatska država to si, duboko vjerujem, može priuštiti. Više od toga ne može ili ne može puno, ali to može. Moramo biti svjesni onoga što jesmo i što imamo. Zato pozdravljam ulaganje u hrvatsku vojsku, pozivam na planski pristup nabavama i obnovama da se unaprijed zna što će se i kada raditi, kada će se obnavljati. Da se ne kupuje bez pomne i detaljne analize jer to kasnije košta i košta novca, a novca nikada dovoljno. Ali obrana bi valjda trebala biti jedna od važnijih stvari i nije presudno je li to 2 ili 3 % ili 1% BDP-a standard koji se uporno nameće u NATO-u nego što se za taj novac može kupiti. Tko to more platiti", poručio je predsjednik Milanović.

Naglasio je i da je bitno da u Hrvatskoj razvijamo proizvodnju te da ako je Hrvatska dorasla proizvodnji ophodnih brodova ,onda je dorasla i za proizvodnju streljiva i određenih topničkih punjenja.

U protivnom ovisimo o drugima, a povijest nas je naučila, uči i podsjeća dok dišemo da se moramo brinuti sami o sebi, rekao je.

