Parlamentarni izbori održavaju se u Mađarskoj. Viktor Orban i njegova stranka Fides prvi put suočeni su s ujedinjenom oporbom, koju predvodi Peter Marki-Zay.

Do 13 sati glasovalo je 40 posto birača. Ankete laganu prednost daju Orbanu. Mađari danas glasuju i na referendumu. Izjašnjavaju se o zabrani LGBT tema u školama. Aktualni premijer među prvima je izašao na biralište. Za hrvatske novinare prokomentirao je odnose Budimpešte i Zagreba.

"Hrvati su oduvijek bili prijatelji Mađara. Živimo zajedno više od 800 godina. Oduvijek smo podržavali jedni druge, to i ja činim. Postoje neke rasprave na području gospodarstva, nadam se da ćemo naći rješenja s vašim premijerom. O svim pitanjima. INA je privatno, a ne državno pitanje", rekao je mađarski premijer Viktor Orban.

Izbore u Mađarskoj prati reporter Hrvoje Krešić koji je za Dnevnik Nove TV izvijestio o najnovim informacijama.

"Izlaznost je još jutros bila relativno slaba za mađarske pojmove zbog toga što je u dobrom dijelu zemlje vladalo loše vrijeme. No, kako se sunce pojavilo - tako je i rasla izlaznost. Pitanje je gdje je ona snažna. Ako bude snažnija u velikim gradovima - to neće biti dobro za Orbana, a ako bude snažnija u manjim gradovima i ruralnim područjima, to ide Orbanu na ruku.

Jutros je bila takva situacija, a vidjet ćemo hoće li ovaj poziv koji je uslijedio nakon posljednje objave izlaznosti od strane svih stranaka da se snažnije pohrli pred sam kraj, jer u Mađarskoj nema izborne šutnje, uroditi plodom i pomoći oporbi da dođe do iznenađujućeg obrata. U ovom trenutku još uvijek se više šansi daje Viktoru Orbanu", objasnio je Krešić.

