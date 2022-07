Par pit bulova nasmrt je izgrizao četrdesetšestogodišnju ženu koja ih je čuvala i brinula se o njima. Policija je po dolasku usmrtila jednog od pasa, a drugog su otpremili u karantenu. Još se ne zna se tko im je vlasnik.

Trenu Peed, 46-godišnju ženu iz Sjeverne Karoline, nasmrt su izgrizla dva pit bula dok ih je čuvala. Sve se dogodilo kad ih je išla pustiti da trče po dvorištu. Psi su podivljali, izvukli je u dvorište te je tamo rastrgali.

Susjedi su prijavili da su iste noći čuli vriskove. "Bilo je mračno. Sve što sam čuo bilo je njezino urlanje i pse kako je napadaju", rekao je jedan od susjeda.

Policija je pronašla unesrećenu ženu u njezinu dvorištu u Greensborou, dok je njezin sin za to vrijeme bio u kući, javlja Daily Mail.

Još se ne zna čiji su psi

Policajci su ustrijelili jednog psa na mjestu događaja, navodi se u izvješćima, dok je drugi zasad zbrinut u centru za kontrolu životinja te se nalazi u karanteni. Još se ne zna tko je vlasnik pasa, a policija još nije podnijela nikakve prijave.

"Tko god da je vlasnik, mora se javiti", rekla je majka unesrećene za WFMY, koja je svojoj kćerki samo nekoliko dana ranije savjetovala da se prestane brinuti o tim pit bulovima.

"To je užasno. Izmrcvarena je na smrt. To je strašno", rekao je susjed. ''Bili smo stvarno dobri prijatelji. Ona i moja supruga puno su razgovarale. To je strašno."

Pit bulovi su jedna od najkrvoločnijih pasmina, koju nije priznalo nijedno nacionalno kinološko udruženje. Iako su se tijekom povijesti koristili u lovu te u pomaganju kod vuče teških predmeta, zbog svoje su se krvoločnosti najčešće uzgajali radi ilegalnih borbi.