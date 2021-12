U razgovoru s novinarima u avionu na povratku iz Grčke Papa Franjo je odgovarao na pitanja novinara. Jedno od njih je bilo vezano uz ostavku pariškog nadbiskupa Michela Aupetita koju je Franjo nedavno prihvatio.

Papa Franjo o ostavci pariškog nadbiskupa Michela Aupetita govorio je novinarima na povratnom letu iz Grčke. Aupetit se povukao nakon što je objavljeno da je otkrivena njegova veza s jednom ženom koju je imao dok je bio generalni vikar.

Katolički poglavar Papa Franjo u svojem je odgovoru na pitanje novinara rekao da ono za što se proziva Aupetita ne smatra "najtežim grijehom".

"Ako ne poznajemo optužbu ne možemo osuditi. Prije odgovora reći ću - istražite, jer postoji opasnost da kažemo: 'osuđen je'. Tko ga je osudio? Javno mnijenje, tračanje… ne znamo… ako vi znate zašto, recite, u suprotnom, ne mogu odgovoriti", dodao je.

"Nije jedan od najtežih grijeha"

"I nećete znati koji je to bio njegov nedostatak, nedostatak protiv šeste zapovijedi, ali ne totalno, malih milovanja i masaža koje je učinio tajnici, to je optužba. To je grijeh, ali nije jedan od najtežih grijeha, jer grijesi tijela nisu najteži", objasnio je papa Franjo.

"Najozbiljniji su oni koji imaju više anđeoskoga: ponos, mržnja. Dakle, Aupetit je grešnik, kao i ja", navodi u svojem odgovoru na pitanje novinara.

"Ali kad trač raste, raste i oduzme dobar glas osobi, ne, on neće moći upravljati (biskupijom) jer je izgubio dobar glas, ne zbog svog grijeha, koji je grijeh – kao Petrov, kao moj kao i tvoj – već zbog tračanja ljudi. Zbog toga sam prihvatio ostavku, ne na oltaru istine nego na oltaru licemjerja", zaključio je katolički poglavar, prenijela je IKA.

Razlog ostavke navodna afera

70-godišnji Aupetit je još 26. studenoga papi podnio ostavku. Razlog je navodna afera između nadbiskupa i jedne žene, a za to se doznalo kada je nadbiskup greškom poslao e-mail tajnici umjesto ljudavnici.

Kao službeni razlog ostavke iz pariške nadbiskupije navedeno je "nejasno ponašanje" nadbiskupa prema ženi. Francuskom La Croix Aupetit je rekao da je njegovo ponašanje prema neimenovanoj ženi "možda bilo dvosmisleno", ali da se nije proširilo na "intimne veze i seksualne odnose".

Cijeli scenarij se odigrao još 2012. godine, a biskupija ističe da je zahtjev za ostavkom gesta poniznosti, a ne priznanje krivnje, piše NCR Online.

"Oni koji su me poznavali i dijelili moj svakodnevni život svjedočit će da nisam vodio dvostruki život", rekao je Aupetit nakon podnesene ostavke za Radio Notre Dame dodajući da utjehu nalazi u molitvi i podršci pariških svećenika, sjemeništaraca i vjernika.