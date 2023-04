Papa se vraća u Vatikan nakon trodnevnog posjeta Mađarskoj. Središnji događaj posljednjeg dana boravka u Budimpešti bila je misa na otvorenom.

Papa Franjo papamobilom se provezao kroz razdragano mnoštvo do Trga Kossutha Lajosa ispred zgrade mađarskog parlamenta.

Pred oko 50 tisuća ljudi predvodio je misu. Mađare je pozvao da ne zatvaraju vrata migrantima, strancima ili onima koji nisu poput nas. Papin posjet Mađarskoj pratila je reporterka i urednica vanjske politike Ivana Petrović.

Kako je rekla, poruke koje su se mogle čuti vezane su uz današnji dan, Dan Dobrog Pastira. "On je pozvao Dobre Pastire, odnosno pozvao je svećenike da sem ole za posvećeno zvanje, otvore širom vrata laicima kako bi se i oni realizirali u Crkvi", kazala je Petrović.

Beogradski nadbiskup Ladislav Nemet je nakon mise u šali rekao da je papa toliko nahvalio Mađare da neće u režimskim medijima prepoznati sami sebe. "Nazvao ga je umjetnikom propovijedi", dodala je Petrović.

Papa Franjo uputio jasnu poruku Orbanu pred desecima tisuća vjernika: "Ne zatvarajate vrata"

"Papa je svoju meditaciju spustio na jedan fin način na životnu ljudsku razinu", kazala je.

"Papa je tijekom mise u zagovoru Majci Božjoj povjerio mađarski, ukrajinski i ruski narod. Nije to prvi put i to ukrajinsku politiku, osobito ukrajinsku diplomaciju jako ljuti jer smatraju da Papa time relativizira žrtvu i agresora u ratu u Ukrajini", navodi i dodaje da su nakon Uskrsa zbog toga uložili i prosvjednu notu.

"Fratri koji su bili na misi i teolozi navode da Papa time želi izdvojiti ruski narod, koji je i neinformiran i nalazi se u medijskoj blokadi od onoga što radi Putin. On nije odustao od svoje ideje da bi ponudio neko mirovno posredništvo, neki mirovni plan, ali to vjerojatno više nije moguće", kazala je Petrović i dodala da je Papa u nekoliko navrata pozvao na to da se čuva Europa.

O čemu je Papa razgovarao s ruskim episkopom Hilarionom? "To je prošlo ispod radara, a bila je važna točka posjeta Budimpešti"

Cijeli prilog pogledajte u videu.

