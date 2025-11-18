Pao velik broj internetskih stranica: "Svjesni smo problema i istražujemo ga"

Dijelovi interneta prestali su raditi zbog tehničkog problema u Cloudflareu.

Među stranicama koje ne rade su X, društvena mreža Truth Social američkog predsjednika Donalda Trumpa te stranica za recenzije filmova Letterboxd, ali i neki hrvatski portali.

Cloudflare je internetska infrastruktura koja, između ostalog, sadrži alate koji štite internetske stranice od kibernetičkih napada i omogućuju normalan rad unatoč velikom prometu.

"Cloudflare je svjestan problema i istražuje ga. Više detalja bit će dostupno kako budu pristizale nove informacije", priopćila je tvrtka, izvijestio je Independent.

Stranica Down Detector, koja prati prekide u radu, također je bila pogođena tehničkim problemima. No, kada se učitala, prikazala je dramatičan porast prijavljenih poteškoća.