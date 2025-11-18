Poznat razlog
Pao velik broj internetskih stranica: "Svjesni smo problema i istražujemo ga"
Piše B. F. M. ,
18. studenoga 2025. @ 13:36
Zbog problema s Cloudflareom mnoge su internetske stranice prestale raditi.
Dijelovi interneta prestali su raditi zbog tehničkog problema u Cloudflareu.
Među stranicama koje ne rade su X, društvena mreža Truth Social američkog predsjednika Donalda Trumpa te stranica za recenzije filmova Letterboxd, ali i neki hrvatski portali.
Cloudflare je internetska infrastruktura koja, između ostalog, sadrži alate koji štite internetske stranice od kibernetičkih napada i omogućuju normalan rad unatoč velikom prometu.
"Cloudflare je svjestan problema i istražuje ga. Više detalja bit će dostupno kako budu pristizale nove informacije", priopćila je tvrtka, izvijestio je Independent.
Stranica Down Detector, koja prati prekide u radu, također je bila pogođena tehničkim problemima. No, kada se učitala, prikazala je dramatičan porast prijavljenih poteškoća.