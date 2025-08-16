Stigle su prve reakcije iz Ukrajine na samit: "Bolesno, sramotno i beskorisno!"

Sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog čelnika Vladimira Putina završio je bez sporazuma o prekidu vatre u ratu u Ukrajini.

Nižu se i prve reakcije ukrajinskih medija na ovakav razvoj događaja.

"Bolesno. Sramotno. I na kraju - beskorisno. To su bile riječi koje su nam pale na pamet dok smo gledali kako se odvija samit na Aljasci", napisao je Kyiv Independent.

Kako kažu, gledali su na svojim ekranima kako je "krvavi diktator i ratni zločinac dočekan kao kralj u zemlji slobode, dok su njegovi borbeni dronovi letjeli prema ukrajinskim gradovima".

Uoči sastanka na Aljasci, Trump je izjavio da "želi prekid vatre danas" i da će Putin snositi teške posljedice ako na to ne pristane. No, piše medij, nakon dva i pol sata zatvorenog sastanka, Trump i Putin su izašli pred javnost da podijele ništa. "Govorili su o 'napretku' i nekom 'razumijevanju', ali nisu se dogovorili o najvažnijoj točki - jasno, o Ukrajini. Trump nije dobio što je želio. Ali Putin? On jest", nadodaje Kyiv Independent.

Bilo je znakova

Tvrde, od trenutka kada je sletio na američko tlo, Putin nije skidao osmijeh s lica.

"Konačno je bio prihvaćen i poštovan od strane jednog od svjetskih lidera. Dok ga je Trumpov prethodnik nazivao ubojicom, Trump mu je priredio kraljevski doček - crveni tepih, toplo rukovanje, prelet američkih bombardera i vožnja u limuzini. Taj prijateljski spektakl snažno je odudarao od Trumpovog neprijateljskog dočeka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Ovalnom uredu prije šest mjeseci. Ukrajinski predsjednik doživio je javno poniženje. Ruski je bio tetošen. Oba događaja bila su sramotna", nadodaju.

Medij smatra da je Trump vjerovao da bi topliji sastanak mogao umiriti Putina i učiniti prekid vatre izglednijim. "Ali postoji lekcija koju Trump još nije naučio: ruski vođa zapravo ne sklapa dogovore - on uzima. Uzima ono što mu se ponudi, a zatim uzima još", poručili su.

Kako kažu, znakova da ruska delegacija nije nikada ozbiljno shvatila mirovne pregovore bilo je posvuda.

Ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov na Aljasku je stigao u trenerci s natpisom SSSR, jasno potvrđujući ruske tvrdnje o Ukrajini. Kremljovi novinari pisali su kako su na službenom avionu za Aljasku posluživani kijevski odresci, odnosno piletina na kijevski način - ne tako suptilan znak da je Ukrajina za njih "pečena".

"Ruski diktator likovao je jer je sastanak bio uznemirujući za sve američke saveznike, daleko izvan Ukrajine. Poslao je uznemirujuću poruku gledateljima preko oceana. A strateški, podrivanje transatlantskog savezništva još je važniji ruski cilj nego osvajanje Ukrajine", naglasili su.

"Nitko ovo neće pamtiti dulje..."

Ipak, ako dva predsjednika nisu postigla dogovor, znači da, unatoč svom prijateljskom ponašanju, Trump nije odobrio ruske apsurdne zahtjeve za Ukrajinu, zahtjeve koji bi značili kapitulaciju Kijeva.

"Trump je rekao da se nada ponovnom susretu s Putinom. Ako američki predsjednik ne želi predati i sljedeći sastanak Rusiji, mora dopustiti Ukrajini da sjedne za stol i postaviti se kao saveznik Ukrajine, a ne kao sudac dviju zaraćenih strana. Tek tada možemo izbjeći još jednu scenu u kojoj lider slobodnog svijeta udovoljava krvavom diktatoru - u ime 340 milijuna Amerikanaca",

"Jer dogovori s Rusijom ne traju dugo. Ali slike američkih vojnih gardista kako kleče da razmotaju crveni tepih za ubojicu? One će ostati. I nitko ovaj sastanak neće pamtiti dulje, niti živopisnije - od Ukrajinaca", zaključio je Kyiv Independent u svojoj analizi samita na Aljasci.