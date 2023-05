Osam osoba je ubijeno, a najmanje 13 ranjeno u pucnjavi koja se dogodila u Mladenovcu.

Uroš B. osumnjičen je da je oko 23 sati, poslije svađe sa prijateljima u školskom dvorištu u mjestu Dubona, otišao kući, uzeo kalašnjikov i zapucao po ljudima. Nakon ranjavanja većeg broja ljudi, sjeo je u automobil te započeo krvavi pir po okolnim mjestima.

Policajac Milan Panić (21) ubijen je u krvavom piru kod Mladenovca, kada je Uroš B. (21) krenuo pucati iz automatske puške.

Za nastradalog prijatelji imaju samo riječi hvale te govore kako je bio vrijedan i dobar rmladić. On je bio prva žrtva krvavog pohoda. Ubijena je i njegova sestra, piše Nova.rs.

Tragedija u Srbiji: Posvađao se pa otišao po pušku i počeo pucati. Ministar: "Ovo je teroristički čin"

Potresni prizori ispred Urgentnog centra u Beogradu: Obitelji čekaju informacije o ranjenima u bestijalnom napadu

"Oni su sjedili i pričali, on im je prišao. Ovaj jedan mu rekao 'što radiš to?' On je izvadio iz auta kalašnjikov i počeo pucati. Jedan susjed koji je bio s njima je ranjen, preminuo je u bojnici", kazao je za Blic djeda policajca i njegove sestre, dviju od osam žrtvi pomahnitalog ubojice.

Najmlađa žrtva je dijete u dobi od 15 godina, dječak je preminuo u bolnici u Smederevu od zadobivenih ozljeda.