Ovako je počeo Hamasov napad, objavljene snimke s nadzornih kamera

Cijeli svijet prati razvoj događaja nakon upada Hamasa na izraelski teritorij. Nova eskalacija sukoba počela je upadom Hamasa na rave festival u Izraelu. Krenulo je raketiranje Izraela, pa veliki protuodgovor Izraela napadom na pojas Gaze.

Društvene mreže objavljuju snimke s nadzornih kamera i upad Hamasovih terorista na izraelski teritorij, točnije napad na kibuc Be‘eri u južnom Izraelu.

Veliki broj žrtava otkriven je u kibucu Be‘eri u južnom Izraelu u kojem je živjelo oko 1000 ljudi. Iz kibuca je izvučeno više od 100 tijela, a stradali su u munjevitom, višestrukom napadu koji je pokrenuo Hamas iz Pojasa Gaze u subotu.

Footage published for the first time from surveillance cameras in one of the towns in sourthern Israel shows the first moments of the Hamas attacks. pic.twitter.com/FJt8URCvUw