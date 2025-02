FOTO/VIDEO Otvorila se vrtača i širi se, stanovnici užasnuti: "Rekli su nam da moramo otići zbog rizika od eksplozije"

Stanovnici Surreyja napuštaju svoje domove nakon što se u glavnoj ulici otvorila vrtača. Vlasti su isključile opskrbu vodom u selu Godstone nakon što je rupa promjera 20 metara progutala vrt.

Stanovnici Surreyja evakuirani su zbog straha od eksplozije nakon pojave velike vrtače u glavnoj ulici. Morali su napustiti svoje domove nakon što se u glavnoj ulici u Godstoneu otvorila velika vrtača koja se nastavlja širiti.

Izvanredno stanje

Pojavila se u ponedjeljak navečer, a do utorka poslijepodne povećala se na najmanje 20 metara, što je dovelo do prekida opskrbe vodom i urušavanja jednog vrta. Vijeće okruga Surrey proglasilo je izvanredno stanje te je lokalnom stanovništvu savjetovano da izbjegava to područje dok traje sanacija. Policija je evakuirala nekoliko objekata i postavila sigurnosni kordon u radijusu od sto metara, piše Guardian.

Rizik od eksplozije

Stanovnicima ulice William Way u Godstoneu u utorak rano ujutro rečeno je da što prije napuste svoje domove zbog straha da bi izloženi kabeli mogli izazvati eksploziju. Stanovnici su prizore evakuacije opisali kao zastrašujuće, a jedan od njih, koji se uselio prije manje od tjedan dana, rekao je da je zbog situacije bio prisiljen spavati u automobilu.

"Ne znam što će biti dalje, nitko mi ne može dati nikakve informacije. Rekli su da bi moglo proći i do tjedan dana prije nego što se vratimo. Mislim da ni oni ne znaju u kakvom su stanju plinske i električne instalacije pa postoji rizik od eksplozije, požara, urušavanja... Život mi je još uvijek u kutijama, nisam se ni raspakirao nakon selidbe. Nije baš ono što želiš doživjeti u ponedjeljak navečer", kazao je Josh Neame za BBC.

"Užasnuti smo"

Rez Mira i njegova obitelj napustili su svoj dom u utorak u ranim jutarnjim satima i prespavali kod rodbine u Croydonu. Kad su se vratili, ostali su šokirani prizorom. Njihovo stražnje dvorište progutala je vrtača. "Užasnuti smo. Sad moramo smisliti gdje ćemo živjeti. Sljedeći tjedan počinje škola i moramo pronaći nešto u blizini."

Policija je potvrdila da je nekoliko zgrada evakuirano iz predostrožnosti i da će radovi na cesti vjerojatno potrajati neko vrijeme. Nicola i Damian Styles rekli su da ih je u utorak oko pola jedan ujutro probudila policija kucajući im na vrata i rekla da moraju napustiti svoj dom zbog rizika od plinske eksplozije.

Par se oko podneva vratio kući kako bi pokupio neke stvari, ali kasnije je odlučio ostati u svojem domu. Pitali su ih misle li da će ponovno morati otići, Styles je odgovorio da ne znaju, ali da trenutačno riskiraju i čekaju razvoj situacije.

Firma SES Water je priopćila da njihovi inženjeri rade na sanaciji puknute glavne vodovodne cijevi koju je izazvala vrtača te da mještanima dostavljaju boce s vodom. Glasnogovornik Surrey Highwaysa savjetovao je ljudima da izbjegavaju to područje.

