Savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova Anton Geraščenko na svom je profilu na platformi X objavio da Kremlj i Vladimir Putin nisu zadovoljni intervjuom s američkim konzervativnim novinarom Tuckerom Carlsonom.

"Klan Kovalčuk oštro je kritizirao ideju intervjua s američkim novinarom Carlsonom. Rekli su da je problem u Carlsonovoj nepripremljenosti za intervju. Putin je trebao govoriti o konzervativnim vrijednostima, stvaranju konzervativnog saveza, ali je pričao o povijesti i floskulama o Ukrajini", prenio je Geraščenko s ruskog Telegram kanala.

"Negativnu ulogu navodno je imao i Nariškin koji je navodno podmetnuo dokumente o Bogdanu Hmeljnickom i glupostima s Poljskom. Namjestio je Putinu da propadne do kraja", dodaje se u komentaru.

Russian Telegram channels reported that the interview with Carlson and Carlson himself was not to Putin's liking, and the interview itself was considered a failure:



