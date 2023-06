Otkriveni dokazi da je Kina slala špijunske balone i u druge zemlje: U otkrivanju pomogla umjetna inteligencija

Pojavile su se nove snimke koje pokazuju kineske špijunske balone iznad Azije. Letjeli su iznad Japana i Tajvana. Japan je potvrdio da su baloni letjeli iznad njegovog teritorija te je dodao da su spremni oboriti ih u budućnosti. Kina se još uvijek nije oglasila o cijelom događaju.

"Nije bio samo jednokratan, već kontinuirani napor koji datira najmanje pet godina. Posebno dizajnirani za ove misije dugog dometa", rekao je John Culver, bivši analitičar CIA-e za istočnu Aziju za BBC Panoramu i dodao da su neki navodno oplovili svijet.

U suradnji sa Synthetaicom, tvrtkom za umjetnu inteligenciju BBC je pronašao više slika balona koji prelaze istočnu Aziju. Corey Jaskolski, osnivač tvrtke otkrio je dosad nikad objavljene slike koje pokazuju da je balon početkom rujna 2021. godine preletio sjeverni Japan. Jaskolski također vjeruje da je ovaj balon lansiran duboko u Kini.

U Japanu, koji je blizak saveznik SAD-a nalazi se najviše američkih snaga u jednoj stranoj zemlji.

"Vlada poduzima sve mjere predostrožnosti kako bi pratila situaciju na dnevnoj bazi", rekao je Yuko Murakami, iz japanskog ministarstva obrane te dodao da je čak spremna srušiti balone da se zaštiti život i imovina ljudi na teritoriju Japana.

Američki State Department izjavio je da vjeruje da su kineski baloni opremljeni za prikupljanje obavještajnih signala i da je letjelica koja je srušena u SAD-u imala brojne antene vjerojatno sposobne za prikupljanje i geolociranje komunikacija.

#Japan has confirmed that a #Chinese spy balloons have flown over its territory and said it's prepared to shoot them down in future.

US-China relations were thrown into turmoil earlier this year, when an alleged Chinese spy balloon was shot down off the US coast. pic.twitter.com/RB7fGB3dyf