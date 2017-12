Tomislav Žigmanov, zastupnik u srbijanskom parlamentu i predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, upozorava na paradoks u istrazi o nasilju u Sonti.

"Za nas je paradoksalno to da je žrtva etnički motiviranog nasilja osumnjičen kao vinovnik. I na koncu, da je izostalo izostalo elemenata kada je u pitanju narav tog incidenta, odnosno da je dekonstruiran taj etnički pozadinski element kojeg mi mislimo da ima", rekao je Tomislav Žigmanov za Dnevnik Nove TV, dodajući da mu je iznenađujuće da je protiv pretučenog Hrvata podnesena kaznena prijava, a protiv napadača tek prekršajne.

Dodao je da niti MUP niti vojvođanski premijer nisu mjerodavna tijela koja mogu donositi zaključke o naravi tog incidenta. "To će donijeti ili tužiteljstvo i na koncu sud pravomoćnom presudom. U tom smislu izražavamo određenu vrstu nezadovoljstva kad je u pitanju taj način kvalifikacije", kaže Žigmanov, dodajući da su dobili neslužbene informacije da je došlo "do određenih materijalnih pogrešaka", odnosno do različitog tumačenja onoga što se dogodilo u noći napada.

Napadu prethodilo višemjesečno maltretiranje

Žigmanov tvrdi da je napadu prethodilo višemjesečno maltretiranje napadnutog mladića i na društvenim mrežama i na ulici, te će inzistirati da se i to rasvijetli. "Bio je vrijeđan na nacionalnoj osnovi s najtežim uvredama, tipa "ustaše". U svemu tome ima elmenata da sam događaj bude kvalificiran kao etnički motivirano nasilje", kaže Žigmanov, dodajući da Hrvate u vojvodini kontinuirano prati strah i nesigurnost jer su izloženi "vrlo visokim i čestim antihrvatskim sadržajima" i u javnosti, na ulici, ali i od najviših predstavnika vlasti.

"Hrvatsko se svodi na desno, na ustaško, na one koji su neprijatelji Republike Srbije i srpskog naroda. Što za posljedicu ima povećanje straha i nesigurnosti. Nije ni čudo da jedan koji ima najveće tjelesne povrede u Sonti nije htio biti svjedok jer se povukao od straha. Postoji i nepovjerenje u institucije sistema, prije svega u policiju. U naselju u kojem je većinsko stanovništvo hrvatske nacionalnosti, u mjesnom sastavu MUP-a nema nijednog pripadnika hrvatske nacionalnosti. To je dugogodišnji problem podzastupljenosti Hrvata u važnim institucijama", kaže Žigmanov i dodaje da su Hrvati iz Srbije ljubomorni na predstavnike srpske zajednice u Hrvatskoj.

