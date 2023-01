U obiteljskoj kući Ana Walshe pronađena je poruka ispisana crvenom bojom. Vjeruje se da je to posljednja poruka koju je ostavila suprugu prije nego što je nestala.

"Vau! 2022., kakva godina! Pa ipak smo i dalje ovdje i zajedno! Hajdemo učiniti 2023. najboljom dosad! Mi smo kreatori svojih života… hrabrost, ljubav, ustrajnost, suosjećanje i radost. S ljubavlju, Ana", to je navodno poruka koju je Ana Walshe napisala svojem suprugu na samu novogodišnju noć.

Njezina, vjeruje se, posljednja poruka ispisana je na kutiji za šampanjac. Ostavljena je u blagovaonici njihove obiteljske kuće.

Ana Walshe’s final chilling note to husband revealed: ‘Courage, love, perseverance”

The note was left by passports. #AnaWalsheMissing #anawalshe #BrianWalshe #breaking #breakingnews #cohasset pic.twitter.com/r1G0GwSsxw