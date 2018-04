Američki mediji pišu da je napadačica u sjedištu YouTubea Nasim Aghdam, a kao motiv napada navode se privatne nesuglasice.

Američki mediji imenovali su osumnjičenu za napad u sjedištu YouTubea u San Brunu u blizini San Francisca kao Nasim Aghdam. I policija je objavila kako je osumnjičena identificirana.

Ona je ranila troje ljudi, a vjeruje se da je jedan od ustrijeljenih, 36-godišnji muškarac koji je u kritičnom stanju, njezin dečko. Upucane su i dvije žene stare 32 i 27 godina. Kao motiv napada mediji navode privatne nesuglasice.

Inače, osumnjičena je na YouTubeu imala nekoliko kanala, a na svojoj web stranici pisala je da je frustrirana YouTubeom jer cenzurira njezin sadržaj. Na internetu je objavljivala niz videa različitog sadržaja, a među temama su bila i prava životinja.



Police in San Bruno have positively identified Youtube shooting suspect from Tuesday afternoon. Here is the photo they released of Nasim Aghdam. pic.twitter.com/9XrDNqO7E7