Zgrada u kojoj se nalazi središnjica YouTubea u kalifornijskom gradu San Brunu našla se u utorak poslijepodne pod blokadom zbog izvješća o pucnjavi.

Prema prvim i za sada neslužbenim informacijama, napadač je otvorio paljbu prema zaposlenicima, a najmanje su dvije osobe ozlijeđene. Glasnogovornik bolnice u San Francisco rekao je da su u bolnicu počeli stizati ozlijeđeni, ali nije precizirao koliko, javlja CBS News.

Još jedna lokalna bolnica rekla je da očekuju četiri do pet pacijenta ozlijeđenih u pucnjavi. Jedan od svjedoka rekao je da je vidio tri žrtve. Pucnjava je, kaže svjedok CBS Newsa, počela tijekom proslave u YouTubeu.

Američki mediji doznaju da se navodno radi o ženi, no Ron Hosko, sigurnosni analitičar kaže da je vrlo neobično da je masovni napadač žena.

Sigurnosni stručnjak Paul Viollis rekao je da je od dvojice kolega koji rade u sigurnosnim sustavima saznao da imaju nepotvrđenu informaciju da se radi o napadačici, bjelkinji. Prema tome, nagađa se da bi se moglo raditi o bivšoj zaposlenici. Na mjesto događaja pozvan je i mrtvozornik.

Prema pisanju lokalnih medija iz zgrade su ubrzo počeli istrčavati zaposlenici, a na mjesto događaja stigle su jake policijske snage koje pokušavaju locirati i uhititi napadača.

Motivi, kako ni ostale okolnosti napada za sada nisu poznate. Na terenu su specijalne snage SWAT i FBI. Reporteri na terenu svjedoče o desecima policijskih vozila, vatrogascima, vozilima hitne službe.

Vadim Lavrusik, dirketor u YouTubeu objavio je na Twitteru da je u zgradi YouTubea napadač. Pola sata poslije toga javio se s objavom da je sretno uspio izaći iz zgrade.

Safe. Got evacuated it. Outside now.

O pucnjavi se oglasio i Google, u čijem je vlasništvu YouTube. ''Koordiniramo situaciju u vezi s YouTubeom s vlastima i dat ćemo službene inforamcije čim budemo mogli'', napisali su u tvitu.

Re: YouTube situation, we are coordinating with authorities and will provide official information here from Google and YouTube as it becomes available.