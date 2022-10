Lider Liberalno‑demokratske partije Čedomir Jovanović i supruga Jelena u srijedu su se posvađali zbog čega je reagirala čak i policija, a u medijima je izašla vijest i da su se potukli. Sada je otkriveno što je bio uzrok svađe.

Čedomir Jovanović sam se prijavio policiji nakon svađe sa suprugom, a nakon razgovora u policijskoj postaji s njom i odvjetnikom otišao je na piće. Upravo je odvjetnik Aleksandar Šćekić srbijanskim medijima otkrio uzrok svađe. Kaže da su se supružnici posvađali oko ručka. Jelena Savić spremala je grašak s mesom, ali Jovanović je inzistirao da bude bez mesa, ili da barem za njega napravi odvojeno. Njihovu svađu čuli su susjedi koji su nazvali Jeleninu majku, a ona je pozvala policiju, prenosi N1.

U medijima se pojavila informacija i da su se supružnici i potukli, no Jelena Savić to je demantirala kazavši da su to sve s*anja.