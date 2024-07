Zračna luka u Kölnu morala je u srijedu ujutro zaustaviti polaske aviona. Razlog su klimatski aktivisti koji su odlučili zalijepiti se za pistu ljepilom.

Šesta najprometnija zračna luka u Njemačkoj, ona u Kölnu, obavijestila je da su "neovlaštene osobe" dobile pristup zračnoj luci u srijedu ujutro zbog čega su svi letovi bili obustavljeni dok su brojni dolazni letovi preusmjereni na druge obližnje zračne luke.

Policija je intervenirala u jutarnjim satima, a ubrzo potom zračna luka priopćila je da se letovi nastavljaju. Upozorili su svoje putnike da su kašnjenja i otkazivanja letova i dalje moguća tijekom dana.

Pročitajte i ovo Nakon hakerskog napada Osposobljen ključni informatički sustav splitskog aerodroma: "Potrebno je još završno podešavanje"

Aktivistička grupa Last Generation rekla je da se pet ljudi zalijepilo za asfalt i objavila slike člana s rukama zalijepljenima avionsku pistu.

Five people in Germany have just taken action at Cologne Bonn Airport - air traffic has stopped.



This is the start of an international uprising to end oil by 2030. https://t.co/MQjSrr3krJ @AufstandLastGen #OilKills #FossilFuelTreaty pic.twitter.com/EM0Q8acvmg