U šokantnom intervjuu za američke medije, otac masovnog ubojice iz gej kluba u Coloradu, kazao je kako ga je odmalena učio da bude nasilan, a "uplašio se" da bi mu sin ubojica mogao biti homoseksualac.

Anderson Lee Aldrich (22) tijekom noći s 19. na 20. studeni u noćnom klubu Q ubio je petero ljudi i ozlijedio njih 18 prije nego su ga savladala dvojica posjetitelja i spriječila veći masakr. Nakon što su objavljeni detalji napada, za američke medije oglasio se i ubojičin otac u šokantnom intervjuu za CBS.

Aaron Franklin Brink, inače bivši narkoman, bivši MMA borac i porno glumac, kazao je da se zabrinuo kad je čuo da se radi o gej baru.

"Sr*nje, je li gej? Ali on nije gej pa sam odahnuo. Ja sam konzervativni republikanac", kazao je muškarac u uznemirujućem intervjuu te dodao kako je pripadnik Mormona i pita se zašto je njegov sin uopće išao u gej bar.

"Od malena sam ga hvalio za nasilničko ponašanje. Rekao sam mu da pali. Odmah dobiješ rezultate", kazao je otac ubojice, koji je osuđivan zbog nasilja prema mladićevoj majci, za CBS.

