Davor Dragičević, otac ubijenog Davida, s jučerašnjeg je prosvjeda u Banjoj Luci okupljenima poručio da ubojice više neće imati mira, da će doći glave i policiji, i tužiteljstvu, i Narodnoj skupštini Republike Srpske, i Predsjedništvu BiH, te da će likvidirati svakoga tko mu stane na put.

"Rok niste ispoštovali, u mojoj glavi sve ima, nijednu namjeru neću reći do posljednje sekunde. Ako ikome želite dobro, privest ćete ih. Ne mogu više. Ni jednu instituciju, ni ovu državu ne priznajem više. Ako treba, na ovom ću trgu okupiti 100.000 ljudi. Tko god mi stane na put, bit će likvidiran iste sekunde, ubili ste me, a njega ste mučili. Mene više ne možete ni silovati ni mučiti. Ja ću stajati ovdje, spavati u ćumezu pored svoje kuće. Ubojice više neće imati mira. Svima ću vam doći glave, i policiji, i tužilaštvu, NSRS i Predsjedništvu BiH. Neka mi nitko ne prilazi i neka me nitko ne pokušava razuvjeriti“, kazao je Dragičević.

Jučer je istekao rok koji je otac ubijenog Davida dao vlastima Republike Srpske da pronađu ubojicu njegova sina. Kako je najavio, od danas uzima pravdu u svoje ruke.

Podsjetimo, Davor Dragičević i grupa “Pravda za Davida” već šest mjeseci svakodnevno prosvjeduju na Trgu Krajine u Banjoj Luci.

Banjalučki student David Dragičević nestao je u noći sa 17. na 18. ožujka ove godine, kada je počela potraga za njim, a pronađen je mrtav tjedan dana kasnije.

Prvi nalaz obdukcije tvrdio je da je David počinio samoubojstvo, ali kasnije se pokazalo da je student ubijen.

Priča o smrti Davida Dragičevića obišla je svijet jer govori o tome koliko je spreman ići jedan otac kako bi izborio pravdu za svog pokojnog sina, o čemu je priču donijelo i Provjereno.