Otac ubijenog 21-godišnjeg Davida Dragičevića iz Banje Luke, Davor Dragičević, nakon što je odvjetnik Anto Nobilo izašao iz međunarodnog odvjetničkog tima, kazao je da su Nobila ucijenili Milorad Dodik i njegovi pristaše.

''Zahvalio bih Anti Nobilu na njegovu neradu. Nisam razočaran, jasno mi je da se odvjetnik Nobilo prepao i da su ga ucijenili Milorad Dodik i njegovi pristaše. Na kraju to ostaje njemu na savjesti'', rekao je otac ubijenog 21-godišnjeg Davida Dragičevića iz Banje Luke, Davor Dragičević za Jutarnji list, nakon što je odvjetnik Anto Nobilo izašao iz međunarodnog odvjetničkog tima.

Nobilo je ustvrdio je da su političari manipulirali Davorom kako bi u javnosti konstruirali krivi dojam te je odbacio bilo kakvu povezanost vlasti Republike Srpske s ubojstvom i zataškavanjem tog slučaja.

Davor pak kaže da ga Nobilo nije obavijestio o svojim postupcima, nego je o njegovu odlasku saznao tek u petak: ''Bio sam fer kad sam to saznao, zahvalio sam mu i stisnuo mu ruku. Ali on nije bio fer, nije ispoštovao sa svoje strane dogovor i nije me obavijestio ni o čemu. Nisam ga imao namjere prozivati, ali je žalosno da je jedan odvjetnik na kraju svoje karijere tako reagirao. Opstruirao je istragu''.

''Imamo sve dokaze''

''Odvjetnik Ifet Feraget, koji je sad jedini ostao u odvjetničkom timu, ukazao mi je na sve propuste u slučaju istrage. Situacija je čista, mi idemo dalje jer imamo sve dokaze. Nastavljamo s prosvjedom i istragom. Ići ću do samog kraja'', kaže Davor Dragičević.

Izlazak iz odvjetničkog tima komentirao je i Anto Nobilo: ''Ne bih više govorio o slučaju Davida Dragičevića jer sam otkazao punomoć i nije korektno da o tome govorim''. Demantirao je tvrdnju Davora Dragičevića, prema kojoj mu nije predočio svoju odluku.

''To jednostavno nije istina. Davoru Dragičeviću jučer sam poslao pismenu ostavku u kojoj sam objasnio zašto izlazim iz ovog slučaja. Osim toga, imali smo i sastanak na kojem smo predočili saznanja do kojih smo došli, a koja pokazuju da policija nije ubila Davida Dragičevića'', kazao je Nobilo.