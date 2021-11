Najmanje osam osoba je poginulo u stampedu tijekom koncerta Travisa Scotta na glazbenom festivalu u Houstonu u petak navečer.

"Imali smo puno žrtava čak i ovdje u Astroworldu", rekao je šef vatrogasne službe Houstona Samuel Peña i dodao da su neki padali u nesvijest. Prevezeno je 17 osoba u bolnicu s težim ozljedama, od kojih se 11 bori sa srčanim zastojem. Više od 300 ljudi sveukupno prevezeno je u bolnicu. "Čuo sam za ovakve događaje u nogometu, ali ne ovdje, ne na ovakvim događajima", rekao je Peña.

Scott, rodom iz Houstona, stao je s koncertom nekoliko puta kada je uočio fanove koji se naguravaju blizu prednjeg dijela pozornice. Zamolio je osiguranje da provjeri jesu li u redu i da im pomogne da se izvuku iz gužve. Hitna pomoć je nekoliko puta intervenirala, prenosi Houston Chronicle.

